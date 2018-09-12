Компания Boeing закрыла заводы на юге США 

Американская корпорация Boeing приостанавливает работу своих сборочных цехов в Южной Каролине. Это делается для того, чтобы сотрудники предприятия могли нормально эвакуироваться.
В ближайшие часы на южные штаты США обрушится ураган «Флоренс». Накануне он усилился до четвертой категории из пяти возможных. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 220 километров в час.
Власти объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в 1 миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров. Режим ЧП объявили штаты Вирджиния и Мэриленд, а также столичный округ Колумбия, напоминает РИА Новости.