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Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск авиалайнер экстренно сел в Хабаровске
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Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск авиалайнер экстренно сел в Хабаровске 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилоты воздушного судна были вынуждены прервать полет из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Южно-Сахалинск, экстренно сел в Хабаровске. Причиной инцидента стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
«Во время полета одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. На земле борт встречала бригада медиков», — приводит «Интерфакс — Дальний Восток» сообщение пресс-службы хабаровского аэропорта.
Отмечается, что потерявший сознание пассажир был снят с рейса и направлен в лечебное учреждение.
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