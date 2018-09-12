Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск авиалайнер экстренно сел в Хабаровске

Пилоты воздушного судна были вынуждены прервать полет из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево Южно-Сахалинск , экстренно сел в Хабаровске. Причиной инцидента стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Отмечается, что потерявший сознание пассажир был снят с рейса и направлен в лечебное учреждение.