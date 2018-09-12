Ещё
Boeing приостановил работу завода в Южной Каролине из-за урагана «Флоренс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Boeing приостановил работу завода в Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Компания Boeing из соображений безопасности приостанавливает работу своих сборочных цехов и офиса в Южной Каролине, где собираются Boeing-787 (Dreamliner), из-за надвигающегося урагана «Флоренс», говорится в сообщении компании, распространенном во вторник вечером.
"Boeing остановит работу в Южной Каролине завтра, чтобы наши сотрудники смогли нормально эвакуироваться. Работа будет восстановлена, когда позволит безопасность", — говорится в сообщении.
Ураган 4-й категории «Флоренс» во вторник находится в Атлантическом океане в 600 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Скорость ветра достигает 220 километров в час. Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в 1 миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров. Режим ЧП объявили штаты Виргиния и Мэриленд, а также столичный округ Колумбия.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не допустили к полетам новый российский самолет30
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу734
Госдеп обвинил Россию в дискредитации «Белых касок»45
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов389
Поклонская пошла против депутатов222
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение