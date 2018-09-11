В среду Поморье ждут дожди и порывистый ветер

Северное УГМС предупреждает северян о значительном похолодании в среду, 12 сентября. Практически все районы области ожидает усиление ветра, а местами пройдут сильные дожди.

Осенняя погода потихоньку подступает к Поморью

Если ночью область ждут еще небольшие дожди и ветер 7-12 м/с, то уже днем стихия разыграется сильнее.

— В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер юго-восточный и южный. Температура +12, +17°, — поясняют синоптики.

Во второй половине дня в западных районах юго-западный ветер 9-14 м/с. Порывистый ветер до 15-20 м/с ожидается в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном, в Приморский, Виноградовском, Шенкурском, Няндомском, Коношском, Каргопольском и Вельском районах.