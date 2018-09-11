Учение государств-членов ОДКБ «Скала-2018» началось в Казахстане 

Астана, 11 сентября /Синьхуа/ — Накануне в Алматинской области началось тактико-специальное учение подразделений органов по ликвидации чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД Казахстана.
Тема учения: «Подготовка подразделений к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии».
К учению привлечены спасательные подразделения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. —0—