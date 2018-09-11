Ещё
Учение государств-членов ОДКБ «Скала-2018» началось в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учение государств-членов ОДКБ «Скала-2018» началось в Казахстане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 11 сентября /Синьхуа/ — Накануне в Алматинской области началось тактико-специальное учение подразделений органов по ликвидации чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД Казахстана.
Тема учения: «Подготовка подразделений к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии».
К учению привлечены спасательные подразделения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Число жертв землетрясения в японском Хоккайдо возросло до 42 человек Временно изолированы пассажиры лайнера, прилетевшего из Алжира во Францию Из-за непогоды в аэропорту Чэнду застряли 9000 пассажиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу542
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов37
Поклонская пошла против депутатов122
Бизнесмен сходил в спортивный зал и умер49
«Химатака» в Идлибе и другие события дня73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение