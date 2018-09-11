В Петербург и Ленобласть придет сильный шторм 

В Петербурге и пригородах завтра ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду вкупе с дождем. О надвигающейся стихии предупредили в МЧС региона. Особенно опасны для граждан будут прибрежные районы — в первую очередь берега Финского залива. Именно там ожидается самый сильный ветер и большие волны. Из-за непогоды есть вероятность отключения электричества и водоснабжения в ряде населенных пунктов. Сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и дорожных знаков, не разводить открытый огонь и соблюдать элементарные правила безопасности.