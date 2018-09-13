Пожар на военном полигоне Погоново под Воронежем ликвидирован

"Пожар ликвидирован", — сказал Хренов.

Пожар возник 11 сентября в семи километрах восточнее населенного пункта Гремячье на военном полигоне Погоново и на землях Новоусманского лесничества. Он распространился на площади 150 га. В течение первых суток площадь горения удалось сократить в три раза.

С утра среды к борьбе с огнем привлекли два самолета Ил-76, два вертолета Ми-8 Западного военного округа и вертолет Ка-32 МЧС России, сбросившие на очаги возгорания свыше 220 тонн воды. На земле работал группировка численностью 250 человек и порядка 50 единиц техники. В составе группировки работали военнослужащие Западного военного округа, представители различных подразделений МЧС и лесничества.