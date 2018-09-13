Ещё
Пожар на военном полигоне Погоново под Воронежем ликвидирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на военном полигоне Погоново под Воронежем ликвидирован 

ТАСС + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Новая Усмань
ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали возгорание на территории Новоусманского лесничества и военного полигона Погоново в Воронежской области, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального управления МЧС Сергей Хренов.
"Пожар ликвидирован", — сказал Хренов.
Пожар возник 11 сентября в семи километрах восточнее населенного пункта Гремячье на военном полигоне Погоново и на землях Новоусманского лесничества. Он распространился на площади 150 га. В течение первых суток площадь горения удалось сократить в три раза.
С утра среды к борьбе с огнем привлекли два самолета Ил-76, два вертолета Ми-8 Западного военного округа и вертолет Ка-32 МЧС России, сбросившие на очаги возгорания свыше 220 тонн воды. На земле работал группировка численностью 250 человек и порядка 50 единиц техники. В составе группировки работали военнослужащие Западного военного округа, представители различных подразделений МЧС и лесничества.
ТАСС: последние новости
Упавший в Ульяновской области легкомоторный самолет вылетел без разрешения На территории завода "Метромаш" в Москве горит деревообрабатывающий цех Источник: пожар на складе в Краснодаре локализован на площади 600 кв. м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России1172
Путин обратился к военным69
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны50
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление406
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение