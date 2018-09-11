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Следователи проводят проверку о посадке в Симферополе самолета с возможной неисправностью
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Следователи проводят проверку о посадке в Симферополе самолета с возможной неисправностью 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму проводит проверку по сообщению о посадке в аэропорту Симферополя самолета, следующего из Череповца с возможной технической неисправностью, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"Проводится процессуальная проверка по сообщению о посадке 10 сентября в международном аэропорту Симферополь самолета, следующего рейсом Череповец — Симферополь, с возможной технической неисправностью системы выпуска передней стойки шасси", — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, самолет, летевший из Череповца, сел в аэропорту Симферополя со второго раза из-за ошибки в работе прибора, который показал, что есть проблемы со стойкой шасси. Самолет вылетел по назначению. Пострадавших не было.
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