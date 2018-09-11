В нескольких районах края прошёл ураган с градом?

А, правда, что днями над некоторыми районами края прошёл такой ураган с градом, что где-то даже чрезвычайную ситуацию объявили?

Этими днями были последние выходные августа. Ливень с градом прошёлся над Панкрушихинским, Хабарским, Немецким национальным районами.

А в Суетском районе ураган и град нанесли такой ущерб строениям и посевам на полях, что на его территории объявлен режим ЧС. Как сообщило ИА «Банкфакс» со ссылкой на главу района Наталью Долгову, в сёлах Верхняя и Нижняя Суетка от стихии серьёзно пострадали жилые дома и общественные здания. В детском саду «Голубок» градом выбило 25 окон, а для остекления нужно поменять все повреждённые оконные блоки.