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В нескольких районах края прошёл ураган с градом?
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В нескольких районах края прошёл ураган с градом? 

АиФ — Алтай 21 минуту назад
А, правда, что днями над некоторыми районами края прошёл такой ураган с градом, что где-то даже чрезвычайную ситуацию объявили?
Этими днями были последние выходные августа. Ливень с градом прошёлся над Панкрушихинским, Хабарским, Немецким национальным районами.
А в Суетском районе ураган и град нанесли такой ущерб строениям и посевам на полях, что на его территории объявлен режим ЧС. Как сообщило ИА «Банкфакс» со ссылкой на главу района Наталью Долгову, в сёлах Верхняя и Нижняя Суетка от стихии серьёзно пострадали жилые дома и общественные здания. В детском саду «Голубок» градом выбило 25 окон, а для остекления нужно поменять все повреждённые оконные блоки.
Местная администрация будет просить помощи у Минобразования региона. Только на помощь «с верха» надеются и три местных земледельца, у которых градом уничтожены почти все посевы.
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