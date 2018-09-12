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Самолет не долетел в Россию из-за смерти пассажира
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Самолет не долетел в Россию из-за смерти пассажира 

Свободная пресса + ещё 1 42 минуты назад
«Боингу», следовавшему рейсом Сарагосы — Санкт-Петербург, пришлось приземлиться в Вильнюсе из-за ЧП на борту. Сообщается, что одному из пассажиров стало плохо. Пилот принял решение совершить экстренную посадку.
Как сообщает «Рен-ТВ», прибывшие на борт самолета медики уже ничем не смогли помочь, они лишь констатировали смерть пассажира.
Ранее «Свободная пресса» писала, что самолет, вылетевший из Шереметьево в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров — он потерял сознание. Заболевшего пассажира сняли с борта и отправили в одну из больниц города.
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