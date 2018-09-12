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Ждём потоп и опасный ветер: ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение
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Ждём потоп и опасный ветер: ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение 

76.ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: 76.ru
Дождь и сильный ветер обрушатся на Ярославль на целые сутки
От ласкового осеннего солнышка не осталось и следа. Спасатели снова выпустили экстренное предупреждение. Целые сутки в городе и области будет бушевать сильный ветер.
— С 12 сентября по 13 сентября в регионе ожидаются умеренные осадки, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Уже при скорости 15-20 метров в секунду могут происходить разрушения объектов и сооружений (срывание крыш и водосточных труб с домов, падения строительных кранов, обрывы ветвей и падения деревьев).
Спасатели прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, увеличением количества ДТП, обрушением конструкций и обрывов линий электропередач.
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