В Красноярском крае разрешили жарить шашлыки и разводить костры

Правительство Красноярского края отменило режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе из-за лесных пожаров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Специалисты отмечают существенное улучшение лесопожарной обстановки.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами был введен в крае с 22 июня. Площадь распространения огня в регионе в пик пожароопасного сезона превышала 900 тыс. га, край был на втором месте в России после Якутии по площади лесных пожаров.

К тушению доступных очагов огня привлекалось ежедневно до 1000 человек, были задействованы до 100 единиц спецтехники, использовалась авиация. Удаленные пожары, в основном на Севере региона, контролировали с помощью системы космического мониторинга, в отдельных случаях — приступали к тушению с земли и воздуха.