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В Красноярском крае разрешили жарить шашлыки и разводить костры
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В Красноярском крае разрешили жарить шашлыки и разводить костры 

АиФ Красноярск + ещё 4 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Правительство Красноярского края отменило режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе из-за лесных пожаров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Специалисты отмечают существенное улучшение лесопожарной обстановки.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами был введен в крае с 22 июня. Площадь распространения огня в регионе в пик пожароопасного сезона превышала 900 тыс. га, край был на втором месте в России после Якутии по площади лесных пожаров.
К тушению доступных очагов огня привлекалось ежедневно до 1000 человек, были задействованы до 100 единиц спецтехники, использовалась авиация. Удаленные пожары, в основном на Севере региона, контролировали с помощью системы космического мониторинга, в отдельных случаях — приступали к тушению с земли и воздуха.
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