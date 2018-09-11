Режим ЧС из‐за лесных пожаров отменили в Красноярском крае

На территории Красноярского края отменили режим ЧС, связанный с лесными пожарами, бушевавшими в регионе на протяжении всего лета. Об этом сообщил «Интерфакс Сибирь».

«Поводом для этого стало существенное улучшение лесопожарной обстановки», — цитирует издание сообщение краевого правительства.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами ввели в регионе 22 июня. Красноярский край находился на втором месте в стране после Якутии по площади возгораний: к середине лета она превышала 900 тысяч гектаров.

Каждый день пожары тушили около тысячи человек и сотня единиц техники, включая авиацию. С огнем боролись, в буквальном смысле, и с земли, и с воздуха. Использовался также самолет Ан-26 с оборудованием для вызывания искусственных осадков.