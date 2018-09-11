В аэропорту Храброво зафиксировано рекордное количество пассажиров

В аэропорту Храброво в августе зафиксировано рекордное количество пассажиров — 267 тысяч человек. Аналогичный показатель 2017 года превышен на 21,06%, сообщает пресс-служба компании.

«Большая часть пассажиров были обслужены на внутренних воздушных линиях — 243 085 человек, что на 22,56% больше чем в прошлом году. Рост пассажиропотока на международных рейсах составил 7,97%, было перевезено 24 519 человек», — рассказали в «Храброво».

Как прогнозируют в аэропорту, за 2018 год пассажиропоток достигнет 2 млн человек.