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В аэропорту Храброво зафиксировано рекордное количество пассажиров
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В аэропорту Храброво зафиксировано рекордное количество пассажиров 

АиФ + ещё 1 44 минуты назад
Фото: АиФ
В аэропорту Храброво в августе зафиксировано рекордное количество пассажиров — 267 тысяч человек. Аналогичный показатель 2017 года превышен на 21,06%, сообщает пресс-служба компании.
«Большая часть пассажиров были обслужены на внутренних воздушных линиях — 243 085 человек, что на 22,56% больше чем в прошлом году. Рост пассажиропотока на международных рейсах составил 7,97%, было перевезено 24 519 человек», — рассказали в «Храброво».
Как прогнозируют в аэропорту, за 2018 год пассажиропоток достигнет 2 млн человек.
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