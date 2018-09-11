НАТО скорректировала программу мероприятий из-за урагана «Флоренс»

БРЮССЕЛЬ , 11 сен — РИА Новости . НАТО скорректировала из-за урагана «Флоренс» программу проведения церемонии передачи полномочий командующего по трансформации, которая изначально планировалась 13 сентября на борту авианосца.

Ураган «Флоренс» опасной четвертой категории приближается к атлантическому побережью США . По прогнозам синоптиков, вероятность того, что ураган обрушится на побережье в течение пяти дней, составляет сейчас более 90%.

"Смена командования штабом трансформации верховного главнокомандующего ОВС НАТО состоится 12 сентября в военно-морском штабе в Норфолке, штат Виргиния", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Первоначально церемония должна была состояться на борту авианосца USS George H. W. Bush 13 сентября в присутствии генсека НАТО и военного комитета, «но была перенесена в связи с приближением урагана „Флоренс“.

Во время церемонии главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье передаст командование генералу Андре Ланата.