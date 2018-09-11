Сколько ураганов может быть на Земле в один момент

В прошлом году сразу три сильнейших урагана бушевали в Атлантическом океане. «Ирма» приводила в ужас жителей Флориды, ураган «Катя» атаковал Мексику , следом за ним пришел не менее мощный «Хосе». Ситуация сложилась опасной: что, если бы ураганов такой силы сформировалось больше? Ученые сели за расчеты, пытаясь понять — сколько вообще ураганов может появиться одновременно.

Тропический ураган формируется при совпадении двух ключевых факторов: разнице температур на поверхности Земли и в тропосфере и так называемые «зерна» — небольшие штормы, из которых и рождается буря. Собрав данные Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (между прочим, пришлось работать с информацией, копившейся с 1861 года), киломатолог Ананд Гнадесикан выяснил: с того времени зафиксировали лишь 340 случаев, когда одновременно в одном океане бушевало 4 циклона. И всего 9 раз Атлантику рвали на части сразу 6 циклонов.

Таким образом, можно предположить, что больше 7 ураганов огромной силы могут сформироваться одновременно — для большего количества будет просто недостаточно штормов-«зерен». Станет больше штормов — больше станет и ураганов.