Российский самолет почти столкнулся с воздушным шаром

Во вторник, 11 сентября, произошло опасное сближение самолета Boeing 737-800 российской авиакомпании UTair с бесхозным воздушным шаром. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел на высоте 3 650 метров. В воздушном шаре бежевого цвета с черной корзиной не было пассажиров. «Возможно, шар сорвало порывом ветра, и сейчас его продолжает носить где-то над облаками», — говорится в сообщении.