Российский самолет почти столкнулся с воздушным шаром 

Во вторник, 11 сентября, произошло опасное сближение самолета Boeing 737-800 российской авиакомпании UTair с бесхозным воздушным шаром. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По данным канала, инцидент произошел на высоте 3 650 метров. В воздушном шаре бежевого цвета с черной корзиной не было пассажиров. «Возможно, шар сорвало порывом ветра, и сейчас его продолжает носить где-то над облаками», — говорится в сообщении.
Ранее, в августе, пилоты двух самолетов авиакомпании China Southern Airlines приняли решение об экстренном снижении, чтобы избежать столкновения с другим неопознанным лайнером. В соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО. Полет, предположительно, осуществлялся над нейтральными водами вдоль побережья Хабаровского края с разведывательными целями.