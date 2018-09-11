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Российский самолет почти столкнулся с воздушным шаром
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Российский самолет почти столкнулся с воздушным шаром 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Во вторник, 11 сентября, произошло опасное сближение самолета Boeing 737-800 российской авиакомпании UTair с бесхозным воздушным шаром. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По данным канала, инцидент произошел на высоте 3 650 метров. В воздушном шаре бежевого цвета с черной корзиной не было пассажиров. «Возможно, шар сорвало порывом ветра, и сейчас его продолжает носить где-то над облаками», — говорится в сообщении.
Ранее, в августе, пилоты двух самолетов авиакомпании China Southern Airlines приняли решение об экстренном снижении, чтобы избежать столкновения с другим неопознанным лайнером. В соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО. Полет, предположительно, осуществлялся над нейтральными водами вдоль побережья Хабаровского края с разведывательными целями.
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