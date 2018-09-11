Спасатели потушили пожар площадью 800 кв. м на двух частных подворьях в Омске

ОМСК , 11 сентября. / ТАСС /. Пожар площадью 800 кв. м, охвативший во вторник два частных дома и два гаража на окраине Омска, потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар был потушен в 20:30 (17:30 мск). В его ликвидации принимали участие 22 единицы техники и 84 человека от МЧС ", — уточнили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 15:21 (12:21 мск). На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели два частных дома и два гаража. Пожару площадью 800 кв. м был назначен повышенный уровень сложности. Открытое горение было ликвидировано в 16:14 (13:14 мск). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.