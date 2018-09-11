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Спасатели потушили пожар площадью 800 кв. м на двух частных подворьях в Омске
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Спасатели потушили пожар площадью 800 кв. м на двух частных подворьях в Омске 

ТАСС + ещё 9 27 минут назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью 800 кв. м, охвативший во вторник два частных дома и два гаража на окраине Омска, потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Пожар был потушен в 20:30 (17:30 мск). В его ликвидации принимали участие 22 единицы техники и 84 человека от МЧС", — уточнили в пресс-службе.
Сообщение о возгорании поступило в 15:21 (12:21 мск). На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели два частных дома и два гаража. Пожару площадью 800 кв. м был назначен повышенный уровень сложности. Открытое горение было ликвидировано в 16:14 (13:14 мск). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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