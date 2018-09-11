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В деревне сгорело два дома
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В деревне сгорело два дома 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Ночью во Владимирской области сгорело сразу несколько домов. Происшествие произошло в деревне Попелёнки Судогодского района. О пожаре примерно в 02:20 сообщили местные жители, которые почуяли запах гари.
Первые бригады спасателей подоспели на место происшествия спустя 14 минут, сообщает региональное МЧС. К этому времени огонь охватил два дачных деревянных дома и хозяйственные постройки, стоящие рядом с ними.
Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось лишь ближе к восьми утра. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 110 квадратных метров. Как сообщает региональное МЧС, пострадавших в этом ночном пожаре нет.
Всего к ликвидации последствий пожара участвовали 5 единиц техники и 11 человек. Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Их задача — установить, что стало причиной возникновения пожара.
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