В деревне сгорело два дома

Ночью во Владимирской области сгорело сразу несколько домов. Происшествие произошло в деревне Попелёнки Судогодского района. О пожаре примерно в 02:20 сообщили местные жители, которые почуяли запах гари.

Первые бригады спасателей подоспели на место происшествия спустя 14 минут, сообщает региональное МЧС. К этому времени огонь охватил два дачных деревянных дома и хозяйственные постройки, стоящие рядом с ними.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось лишь ближе к восьми утра. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 110 квадратных метров. Как сообщает региональное МЧС, пострадавших в этом ночном пожаре нет.

Всего к ликвидации последствий пожара участвовали 5 единиц техники и 11 человек. Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Их задача — установить, что стало причиной возникновения пожара.