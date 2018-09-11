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Новой Зеландии предрекли мощные землетрясения и цунами
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Новой Зеландии предрекли мощные землетрясения и цунами 

Мир24 1 час назад
«Альпийский разлом» в Новой Зеландии может стать причиной глобальной катастрофы уже в скором будущем — к такому выводу пришли ученые.
Геологический разлом тянется вдоль западного побережья Южного острова почти на 500 километров. За последнюю тысячу лет там произошло четыре крупнейших землетрясения с интервалом от 100 до 300 лет — в 1100, 1450, 1620 и 1717 годах. Последний удар стихии был столь силен, что горные породы в южной части всего за несколько секунд сместились на восемь метров.
Эксперты отмечают, что затишье на разломе затягивается, и вероятность нового катаклизма возрастает с каждым годом, сообщает New Zealand Journal of Geology and Geophysics.
За последние столетия плотность населения в Новой Зеландии заметно возросла. Поэтому последствия землетрясения могут оказаться самыми разрушительными в истории.
Ученые подсчитали, что подземные толчки силой 7,9 баллов выведут из строя свыше 120 участков автомобильных дорог. Восстановление займет не меньше полугода. Около десяти тысяч местных жителей и несколько тысяч туристов окажутся отрезанными от цивилизации.
Кроме того, сильное землетрясение способно вызвать цунами у восточного побережья Австралии.
Формируя прогноз, специалисты изучали последствия землетрясения 2016 года, эпицентр которого располагался недалеко от города Крайстчерч. Тогда на Южном острове появились новые разломы, рядом с которыми приборы зафиксировали движение пород. Часть восточного побережья поднялась и сместилась вбок на расстояние около трех метров. В районе Веллингтона появились двухметровые цунами, в связи с чем местным жителям рекомендовали перебраться в глубь суши. Многие дома и объекты инфраструктуры оказались разрушены.
По словам ученых, зная возможные последствия, можно подготовиться к удару стихии и обезопасить жителей.
Напомним, 10 сентября в Тихом океане, в 700 километрах от Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой более семи баллов. Ближе всего к эпицентру (в 113 километрах) располагается остров Л'Эсперанс Рок — к счастью, необитаемый.
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