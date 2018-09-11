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Шпорт рассказал о проекте пункта пропуска на Большом Уссурийском
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Шпорт рассказал о проекте пункта пропуска на Большом Уссурийском 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Власти Хабаровского края ведут согласование с китайской стороной координат пункта перехода на острове Большой Уссурийский, сообщил во время круглого стола руководителей регионов России и Китая на Восточном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
"Масштабный проект, который мы сегодня готовим вместе с Китайской Народной Республикой, это совместное развитие трансграничного острова Большой Уссурийский", — отметил Шпорт.
По его словам, достигнута договоренность с властями провинции Хэйлунцзян о создании двусторонней рабочей группы по вопросам совместного освоения и развитию острова. Он напомнил, что достигнуто взаимопонимание с китайскими партнерами по поводу создания грузопассажирского пункта пропуска на острове.
"Сегодня ведем согласование по координатам пункта перехода для этого острова", — сказал губернатор.
Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты. Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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