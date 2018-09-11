Шпорт рассказал о проекте пункта пропуска на Большом Уссурийском

"Масштабный проект, который мы сегодня готовим вместе с Китайской Народной Республикой, это совместное развитие трансграничного острова Большой Уссурийский", — отметил Шпорт.

По его словам, достигнута договоренность с властями провинции Хэйлунцзян о создании двусторонней рабочей группы по вопросам совместного освоения и развитию острова. Он напомнил, что достигнуто взаимопонимание с китайскими партнерами по поводу создания грузопассажирского пункта пропуска на острове.

"Сегодня ведем согласование по координатам пункта перехода для этого острова", — сказал губернатор.

Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты. Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.