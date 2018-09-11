7 пожаров произошли в Нижегородской области 10 сентября

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В огне пострадала квартира, дом и 5 строений.

Среди причин пожаров — неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил пользования электрооборудованием.