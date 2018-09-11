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7 пожаров произошли в Нижегородской области 10 сентября
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7 пожаров произошли в Нижегородской области 10 сентября 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадала квартира, дом и 5 строений.
Среди причин пожаров — неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил пользования электрооборудованием.
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