От «Митча» до «Катрины»: пять крупнейших ураганов Атлантики ХХ века

Атлантический сезон ураганов в разгаре. Соединенные Штаты готовятся к возможному удару «Флоренса», который в ближайшие дни подойдет к Вирджинии, Северной и Южной Каролине. Из прибрежных районов уже начали массовую эвакуацию.

Ураган «Флоренс» достиг четвертой категории мощности — это очень высокий, но не рекордный показатель. Издание Business Insider приводит пять самых разрушительных стихийных бедствий, пришедших из Атлантического океана.

«Катрина»-2005

Ураган «Катрина» стал самым разрушительным в истории США. Скорость порывов ветра в центре достигала 280 км/ч. Ему присвоили пятую, наивысшую категорию мощности.

Подойдя к берегам Америки, стихия ослабла до четвертой категории, но последствия ее удара оказались чудовищными. Ураган обрушился на Луизиану, Миссисипи, Алабаму и Флориду. Особенно сильно пострадал город Новый Орлеан — под водой оказалось почти 80% его территории. Несмотря на заблаговременную эвакуацию, жертв избежать не удалось — погибли более 1400 человек, сумма материального ущерба превысила 108 миллиардов долларов. Тысячи людей остались без крова.

«Эндрю»-1992

«Эндрю» стал единственным ураганом в сезоне 1992 года, но его мощность также достигла наивысшей категории. Максимальная скорость ветра составила 285 километров в час. Стихия прошлась по южной Флориде и юго-западной Луизиане, разрушая дома и выворачивая из земли электрические столбы. Погибли 65 человек, сумма ущерба превысила $26,5 миллиардов (по ценам того времени). «Эндрю» долгое время считался самым разрушительным ураганом США, пока пальму первенства не перехватила «Катрина».

«Камилла»-1969

Ураган «Камилла» развивался столь молниеносно, что этому до сих пор не найдено объяснения. Тропический шторм в океане возник 14 августа 1969 года и буквально за несколько суток достиг третьей категории мощности. Пройдя вдоль Кубы, в ночь 17 августа ураган ворвался в Мексиканский залив.

Местные власти пытались эвакуировать население, но многие отказались покидать свои дома, не доверяя синоптикам. После начала урагана мэр прибрежного города распорядился распустить заключенных их местной тюрьмы. Но стихия к тому времени разыгралась насколько, что люди просто не рискнули покинуть камеры.

Порывы ветра скоростью 310 километров в час разметали побережье залива и нанесли огромные разрушения в устье реки Миссисипи. Вызванные ею волны превышали семь метров в высоту. «Камилла» вызвала масштабные наводнения и оползни, которые унесли жизни 259 человек.

«Карла»-1961

Ураган «Карла» поразил Техас и Луизиану в сентябре 1961 года. Максимальная скорость ветра достигала 280 километров в час.

Прибрежный город Порт О’Коннор оказался почти полностью разрушен, стихия практически опустошила территорию между Порт-Артуром и Корпус-Кристи. Серьезно пострадал и город Галвестон. Торнадо выводили из строя радиовышки и стирали с земли сотни домов, а поднявшееся наводнение затопило прибрежные земли. В результате стихии погибли, по официальным данным, 43 человека.

«Митч»-1998

«Митч» зародился в очень интенсивный Атлантический сезон. Он стал тринадцатым тропическим штормом, девятым ураганом и третьим крупным ураганом всего за несколько месяцев.

«Митчу» принадлежит второе место в списке самых смертоносных ураганов за всю историю — по официальным данным, погибли 11 000 человек, еще примерно сколько же пропали без вести. Свыше двух миллионов человек остались без крова.

«Митч» начался 10 октября 1998 года как тропическая волна у берегов Африки. 22 октября он превратился в тропическую депрессию, 24 — в ураган, 26 числа достиг пятой, максимальной категории мощности. Он затронул сразу несколько стран, кроме США: Мексику, Гватемалу, Коста-Рику, Панаму, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор.

Разрушения, вызванные «Митчем», оказались настолько велики, что было решено больше никогда не присваивать это имя любым другим атлантическим ураганам.

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