100 туристов попали в ловушку на вулкане в Индонезии из-за горящего леса

Примерно 100 горных туристов попали в ловушку на горе Лаву в провинции Восточная Ява в Индонезии , оказавшись окруженными горящим лесом.

Как сообщает 11 сентября индонезийское новостное агентство ANTARA, на помощь попавшим в критическую ситуацию выдвинулась команда спасателей в сопровождении волонтеров из местных жителей. Также потушить горящий лес пытаются пожарные подразделения. Ситуация усугубляется сильным ветром.

Вышеупомянутые 100 человек, застрявшие на горе — часть группы из 200 восходителей, которые поднялись на Лаву в воскресенье в честь яванского Нового года. Примерно половина группы успела спуститься до пожара, начавшегося в понедельник.

Гора Лаву с эдельвейсами на склонах и красивым кратером — одно из самых популярных мест среди горных туристов на востоке острова Ява.