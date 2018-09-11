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100 туристов попали в ловушку на вулкане в Индонезии из-за горящего леса
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100 туристов попали в ловушку на вулкане в Индонезии из-за горящего леса 

Российская Газета 38 минут назад
Примерно 100 горных туристов попали в ловушку на горе Лаву в провинции Восточная Ява в Индонезии, оказавшись окруженными горящим лесом.
Как сообщает 11 сентября индонезийское новостное агентство ANTARA, на помощь попавшим в критическую ситуацию выдвинулась команда спасателей в сопровождении волонтеров из местных жителей. Также потушить горящий лес пытаются пожарные подразделения. Ситуация усугубляется сильным ветром.
Вышеупомянутые 100 человек, застрявшие на горе — часть группы из 200 восходителей, которые поднялись на Лаву в воскресенье в честь яванского Нового года. Примерно половина группы успела спуститься до пожара, начавшегося в понедельник.
Гора Лаву с эдельвейсами на склонах и красивым кратером — одно из самых популярных мест среди горных туристов на востоке острова Ява.
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