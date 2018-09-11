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Шлейф пепла с вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 290 километров
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Шлейф пепла с вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 290 километров 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Днем 11 сентября вулкан Карымский выкинул пятикилометровый столб пепла. Северо-восточный ветер растянул шлейф пепла на расстояние 290 километров. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Угрозы жизнедеятельности местного населения нет. Населенных пунктов на пути пеплового шлейфа не расположено. МЧС присвоило вулкану Карымский «оранжевый» код авиационной опасности.
«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Аэрозольные шлейфы в районе вулкана несут опасность только для воздушных судов местных авиалиний.
Последний выброс пепла Карымским был зарегистрирован 7 августа.
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