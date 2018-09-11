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Зима близко: к началу отопительного сезона в Тольятти заменят 27 км теплотрасс
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Зима близко: к началу отопительного сезона в Тольятти заменят 27 км теплотрасс 

ТРК Губерния 49 минут назад
В Тольятти продолжается плановая замена трубопровода к отопительному сезону. Работы ведутся во всех районах города. Всего в Автограде к наступлению холодов заменят 27 километров теплотрасс. О ремонте на одном из участков расскажем далее.
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