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Зима близко: к началу отопительного сезона в Тольятти заменят 27 км теплотрасс
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Зима близко: к началу отопительного сезона в Тольятти заменят 27 км теплотрасс
ТРК Губерния
49 минут назад
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В
Тольятти
продолжается плановая замена трубопровода к отопительному сезону. Работы ведутся во всех районах города. Всего в Автограде к наступлению холодов заменят 27 километров теплотрасс. О ремонте на одном из участков расскажем далее.
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