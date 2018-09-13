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Около 30 человек эвакуировали из НТЦ «Модуль» на севере Москвы из-за возгорания
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Около 30 человек эвакуировали из НТЦ «Модуль» на севере Москвы из-за возгорания 

Агентство «Москва» + ещё 25 23 часа назад
Фото: Москва24
Из научно-технического центра «Модуль» эвакуировали около 30 человек из-за возгорания в здании, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В подвале научно-технического центра «Модуль» по адресу: ул. 4-я 8 марта, д. 3, произошло возгорание в подвале. Из здания эвакуированы около 30 человек», — отметил собеседник агентства.
В настоящее время уточняется площадь и причины пожара.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что площадь горения составила 3 кв. м. «В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — пояснили в ведомстве.
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