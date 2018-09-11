«Показалось, будто землетрясение». Главное об обрушении в школе Иркутска

Утром 11 сентября в Иркутской области частично обрушилось здание школы. ЧП произошло прямо во время уроков. Грохот падающих кирпичей испугал преподавателей и детей.

Одна из учениц рассказала, что вся школа в момент обрушения затряслась. «Показалось, будто началось землетрясение, потом все загромыхало, мы ничего не поняли. Случился второй толчок, и учитель сказал быстро эвакуироваться. Мы побежали на выход. Все построились, посчитались, и нас распустили домой», — вспомнила школьница.

Источник фото: «ВКонтакте»

Обрушился переход из одной части здания в другую. По информации портала Irk.ru, на ветхую часть школы жаловались давно. Пролет давно огорожен, а родители успели написать жалобу на имя губернатора региона. Однако, уточнили в местной администрации, по вопросу «ничего не решается».

О том, что с пролетом надо что-то делать, прекрасно знали и в самой школе. Директор учреждения Людмила Таюрская рассказала «360», что руководство учебного заведения тоже составляло «по этому поводу обращения».

«Не было средств — сначала на реконструкцию, потом на демонтаж. Реакция поступила, только денег так и не выделили», — заметила Таюрская.

В пресс-службе МЧС по региону добавили, что переход провалился из-за разрушения одной из колонн. «В результате разрушения одной поддерживающей колонны произошло проседание плит перекрытия», — уточнили в ведомстве.

Сам переход признали аварийным еще в декабре 2009 года. С тех пор он не использовался и был закрыт для доступа.

Глава администрации Куйтунского района Андрей Полонин, которого процитировал сайт газеты «Комсомольская правда» , рассказал, что переход между корпусами законсервировали два года назад и намеревались снести.

По счастливой случайности, в результате обрушения никто не пострадал. Ученики, и педагоги остались целы. Из здания всех эвакуировали. На место ЧП выехала министр образования региона Валентина Перегудова , прибыли специалисты МЧС.

Сейчас администрация уянской школы осматривает помещения, в которые хотят перенести занятия. Детей, предположительно, разместят в детском саду и ДК.

«Думаем, как лучше сделать. Завтра перевезем парты, и через день начнем занятия», — уточнила Людмила Таюрская. Она уточнила, что оценить последствия обрушения должны специалисты. После этого будет произведен демонтаж упавших конструкций.