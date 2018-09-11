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Один человек погиб при пожаре в Миллеровском районе
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Один человек погиб при пожаре в Миллеровском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Один человек погиб при пожаре в райцентре Миллеровского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в кухне одного из домов в переулке Ушакова в городе Миллерово поступило к пожарным 10 сентября в 17.34.
Для тушения пожара, площадь которого составила 3 кв. метра, привлекались шесть человек, было задействовано две единицы техники.
Возгорание ликвидировали в 17.47.
Сообщается, что в результате происшествия есть погибший.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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