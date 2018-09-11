Один человек погиб при пожаре в Миллеровском районе

Один человек погиб при пожаре в райцентре Миллеровского района Ростовской области

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в кухне одного из домов в переулке Ушакова в городе Миллерово поступило к пожарным 10 сентября в 17.34.

Для тушения пожара, площадь которого составила 3 кв. метра, привлекались шесть человек, было задействовано две единицы техники.

Возгорание ликвидировали в 17.47.

Сообщается, что в результате происшествия есть погибший.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.