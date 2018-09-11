Из горящего дома в Сочи эвакуировали 10 человек

Пожар случился вечером 10 сентября на улице Авиационной в Адлерском районе

Сообщение о том, что горит частный дом и хопостройки в МЧС , поступило в 19.42. На месте пожарные определили, что площадь возгорания составляет 200 кв. м. Из огня эвакуировали десять человек.

«В 20:27 пожар локализовали, в 20:35 — он был полностью потушен. В результате пожара никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщают СМИ, в бараке жила многодетная семья, в которой растут четверо дети. Все их имущество сгорело.

Очевидцы выложили видео в соцсети.

Напомним, в центре Краснодара пожаром были охвачены хозпостройки.