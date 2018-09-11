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Двое туристов пострадали в ходе камнепада на вулкане Камчатки
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Двое туристов пострадали в ходе камнепада на вулкане Камчатки 

Национальный Туристический Союз + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Национальный Туристический Союз
На Ключевской Сопке, расположенной на Камчатском полуострове, произошел инцидент с участием российских туристов. Самостоятельная группа из 15 человек предпринимала попытку восхождения на Ключевской вулкан. Шестеро мужчин, входящих в состав экспедиции, отдельно от основной группы участников поднялись выше по склону, однако, попали под камнепад. Двое человек, в том числе руководитель группы, получили серьезные ранения, сообщает Информационное агентство «Интерфакс-Туризм».
Пострадавшие не смогли самостоятельно спуститься с вершины, поэтому они обратились в Муниципальную службу спасения. Поисково-спасательная операция могла быть осуществлена исключительно в светлое время суток, поэтому туристам пришлось ждать утра. Посредством вертолета МИ-8 потерпевшие, в сопровождении спасателей и врачей медицины катастроф, были доставлены в краевую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Ключевская Сопка — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатки, являющийся самым высоким активным вулканом на Евразийском материке (4835 м). Его возраст оценен в 7000 лет. Для подобных вулканов характерны периодические взрывные извержения тягучей и густой лавой, которая успевает застыть до того, как распространится на отдаленные территории.
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