Ещё
На Тюмень надвигаются дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Тюмень надвигаются дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду 

72.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 72.ru
Завтра и в пятницу может подняться сильный ветер
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюмени. Сильный ветер и дождь в областной столице ожидаются 13 и 14 сентября.
— В четверг ночью поднимется ветер до 8 метров в секунду, днем его порывы могут быть до 7-12 метров в секунду, а местами — 18 метров в секунду. Температура ночью +5+7 ˚С, днем +18+20 ˚С. В пятницу, 14 сентября, ночью и днем будет идти дождь, также поднимется ветер 8 — 13 метров в секунду, возможны тоже до 18 метров в секунду. Температура ночью +10 +12 ˚С, днем +18+20 ˚С, — сообщили в МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени».
До этого на юге Тюменской области наблюдались заморозки— до минус трех-пяти градусов.
72.ru: последние новости
Скончался известный тюменский художник Владимир Глухов В Тюмени начался отопительный сезон Тюменцы собирают подписи под обращением к президенту, чтобы вытащить из СИЗО Александру Кутергину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказала Путину288
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева166
Норкин взбесил россиян830
Киев выразил протест Москве8
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей41
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение