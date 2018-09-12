На Тюмень надвигаются дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду

Завтра и в пятницу может подняться сильный ветер

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюмени . Сильный ветер и дождь в областной столице ожидаются 13 и 14 сентября.

— В четверг ночью поднимется ветер до 8 метров в секунду, днем его порывы могут быть до 7-12 метров в секунду, а местами — 18 метров в секунду. Температура ночью +5+7 ˚С, днем +18+20 ˚С. В пятницу, 14 сентября, ночью и днем будет идти дождь, также поднимется ветер 8 — 13 метров в секунду, возможны тоже до 18 метров в секунду. Температура ночью +10 +12 ˚С, днем +18+20 ˚С, — сообщили в МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени».

До этого на юге Тюменской области наблюдались заморозки— до минус трех-пяти градусов.