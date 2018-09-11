Туристов, пострадавших от камнепада, эвакуировали с камчатского вулкана

Спасатели успешно эвакуировали двух туристов, которые пострадали от камнепада во время восхождения на вулкан Ключевской. Об этом сообщил представитель министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

В настоящее время вертолет Ми-8 местной авиакомпании «Витязь-Аэро» с пострадавшими туристами в сопровождении спасателей и врачей медицины катастроф направляется в Петропавловск-Камчатский

Вертолет приземлится на площадке биатлонного комплекса у краевого центра, там пострадавших передадут врачам скорой помощи, которые доставят их в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского.

Инцидент на вулкане произошел вечером 10 сентября, напоминает агентство «Интерфаск». Группа из 15 российских туристов совершала восхождение на вулкан Ключевской. Шестеро туристов, оставив своих товарищей в базовом лагере на высоте 3 тысячи 300 метров, решили подняться выше и попали под камнепад. Двоим из них (в том числе руководителю группы) не повезло, в них попали камни. Спуститься в базовый лагерь туристы не смогли, они позвали на помощь спасателей, используя спутниковый телефон. Вертолет со спасателями и врачами на борту смог вылететь за ними только в светлое время суток.

Ключевской — действующий стратовулкан на востоке Камчатки в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 4,85 тысячи метров. Ключевской — один из самых высоких активных вулканов в Евразии.