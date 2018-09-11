Ространснадзор завершил проверку после крушения вертолета в Туруханском районе

Ространснадзор завершил внеплановую проверку авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги» после авиакатастрофы в Туруханском районе. По итогам инспекции «применены меры инспекторского реагирования». В связи с продолжением расследования Межгосударственного авиационного комитета , характер нарушений в компании пока не разглашается, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее причиной крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе назвали ошибку пилота. По данным главы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Дениса Костенко, это наиболее вероятная версия авиакатастрофы. Однако следствие проверяет и другие возможные причины, связанные с качеством топлива, законностью использования посадочной площадки, соблюдением условий труда и отдыха экипажа.