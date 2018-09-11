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В Пермском крае спасли терпящего бедствие рыбака
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В Пермском крае спасли терпящего бедствие рыбака 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Спасатели пермской краевой службы спасения рассказали о спасательной операции на реке Косьва в Добрянском районе.
«Поздно вечером 5 сентября поступило сообщение, что на реке Косьва терпит бедствие рыбак, — говорится в сообщении. — Он вышел на рыбалку на лодке с мотором, но лодка дала течь, а мотор сломался. Пострадавшего несло по течению к месту слияния рек Косьва и Кама».
Широта разлива рек очень значительная, погодные условия были неблагоприятные. На реке гулял сильный ветер и была большая волна. Судно рыбака постепенно заполнялась водой.
Свою лодку спасатели спустили возле посёлка Нижний Лух и выдвинулись вверх по течению. Всего, чтобы найти терпящего бедствие рыбака им пришлось пройти по акватории около 10 километров, постоянно подавая световые и звуковые сигналы.
Спустя час спасатели обнаружили терпящего бедствие рыбака. Мужчина находился на середине реки, зацепившись за речной бакен. Лодка из-за накопившейся воды в любой момент готова была уйти ко дну.
Промокшему и продрогшему до костей пострадавшему оказали первую помощь, затем его доставили до населённого пункта.
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