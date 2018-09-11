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Reuters: останки более 1000 жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке еще не идентифицированы
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Reuters: останки более 1000 жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке еще не идентифицированы 

ТАСС 32 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Останки 1111 из 2753 жертв терактов, произошедших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, до сих пор не идентифицированы. Такие данные привело в понедельник агентство Reuters.
"Мы благодарны, что идентификация продолжается, но есть много материалов, которые можно было бы использовать в ходе расследования, если бы власти города не обращались с нами так бесцеремонно", — приводит агентство слова Дайаны Хорнинг, сын которой находился в северной башне Всемирного торгового центра, когда в здание врезался самолет.
Как отмечает Reuters, за последние пять лет специалистам удалось определить личности лишь пяти жертв. Таким образом, на сегодняшний день идентифицированы 1642 погибших, указывает агентство.
11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
Всего в результате четырех терактов погибли 2977 человек.
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