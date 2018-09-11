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Мощное наводнение затопило город на северо-востоке Мексики
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Мощное наводнение затопило город на северо-востоке Мексики 

РИА Новости 51 минуту назад
МЕХИКО, 11 сен — РИА Новости. Сильное наводнение затопило город Торреон в штате Коауила на северо-востоке Мексики у американской границы, сообщил в понедельник губернатор штата Мигель Рикельме.
"Вместе с директором национальной комиссии по водным ресурсам и руководством сил гражданской обороны Коауилы мы совершаем полет, чтобы проверить состояние воды в реке Агуанаваль, а также ситуацию в районах Торреона, которые остаются под наводнением", — написал Рикельме в Twitter.
Информации о погибших нет.
По сообщению правительства Коауилы, власти используют десять сверхмощных насосов в наиболее залитых районах города. Власти также объявили чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов Торреона и города Акунья.
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