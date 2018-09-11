Трамп объявил режим ЧП в Южной и Северной Каролине из-за урагана «Флоренс»

Режим ЧП предполагает, что доля федеральных властей в расходах на ликвидацию последствий урагана составит до 75%.

В Южной Каролине началась эвакуация, до 1 миллионов жителей должны покинуть свои дома.

Ураган «Флорес» опасной четвертой категории приближается к атлантическому побережью США. По прогнозам синоптиков, вероятность того, что ураган обрушится на побережье в течение пяти дней, составляет сейчас более 90%.