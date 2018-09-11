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Трамп объявил режим ЧП в Южной и Северной Каролине из-за урагана «Флоренс»
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Трамп объявил режим ЧП в Южной и Северной Каролине из-за урагана «Флоренс» 

РИА Новости + ещё 3 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штатах Северная и Южная Каролина, к которым приближается опасный ураган «Флорес», сообщил Белый дом.
Режим ЧП предполагает, что доля федеральных властей в расходах на ликвидацию последствий урагана составит до 75%.
В Южной Каролине началась эвакуация, до 1 миллионов жителей должны покинуть свои дома.
Ураган «Флорес» опасной четвертой категории приближается к атлантическому побережью США. По прогнозам синоптиков, вероятность того, что ураган обрушится на побережье в течение пяти дней, составляет сейчас более 90%.
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