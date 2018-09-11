Ещё
Из общежития в Хабаровске ночью из-за пожара эвакуировали 280 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из общежития в Хабаровске ночью из-за пожара эвакуировали 280 человек 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 280 человек из общежития университета в Хабаровске из-за пожара, сейчас возгорание ликвидировано, никто не пострадал. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте регионального главка МЧС.
"11 сентября в 01:40 (18:40 мск понедельника) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании в здании общежития Тихоокеанского государственного университета в северном микрорайоне города Хабаровска. Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили задымление на первом этаже. Звенья газодымозащитной службы быстро приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего по лестничным маршам из здания было эвакуировано 280 человек", — говорится в сообщении.
В 01:59 (18:59 мск) возгорание площадью 3 кв. м удалось ликвидировать. От огня пострадали три стиральные машины в бытовой прачечной комнате на первом этаже. Погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания участвовали 42 человека, было задействовано 12 единиц техники.
Сейчас устанавливаются причины возгорания и виновный, подсчитывается материальный ущерб. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.
ТАСС: последние новости
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Зеландии Reuters: власти Южной Каролины объявили об эвакуации из-за урагана "Флоренс" В мусоропроводе жилого дома на юго-западе Москвы произошел хлопок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1435
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1247
В Италии встали на сторону России6
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане150
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами281
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение