Из общежития в Хабаровске ночью из-за пожара эвакуировали 280 человек

МОСКВА , 11 сентября. / ТАСС /. Пожарные эвакуировали 280 человек из общежития университета в Хабаровске из-за пожара, сейчас возгорание ликвидировано, никто не пострадал. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте регионального главка МЧС

"11 сентября в 01:40 (18:40 мск понедельника) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании в здании общежития Тихоокеанского государственного университета в северном микрорайоне города Хабаровска. Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили задымление на первом этаже. Звенья газодымозащитной службы быстро приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего по лестничным маршам из здания было эвакуировано 280 человек", — говорится в сообщении.

В 01:59 (18:59 мск) возгорание площадью 3 кв. м удалось ликвидировать. От огня пострадали три стиральные машины в бытовой прачечной комнате на первом этаже. Погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания участвовали 42 человека, было задействовано 12 единиц техники.

Сейчас устанавливаются причины возгорания и виновный, подсчитывается материальный ущерб. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.