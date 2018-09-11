Синоптики Приморья заявили о движении нового тайфуна «Мангхут»

На минувших выходных синоптики отметили образование нового тайфуна «Мангхут». Со скоростью 24 км/ч тропический шторм смещается на запад и угрожает Филиппинским островам. Приморские синоптики бдительно следят за ситуацией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

Сейчас тайфун двигается над акваторией Тихого океана и примерно к выходным выйдет на север Филиппинских островов. Таким образом, на этой неделе Приморскому краю ничего не грозит, но синоптики продолжат следить за ситуацией. Напомним, совсем недавно на погоду Приморского края влиял тайфун «Джеби», которому присвоили 21-й номер. Тайфун «Манхгут» закрепил за собой 22-е место.