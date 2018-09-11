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Американский штат Мэриленд объявил режим ЧП из-за урагана «Флоренс»
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Американский штат Мэриленд объявил режим ЧП из-за урагана «Флоренс» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс».
Об этом сообщает Fox News.
Он призвал жителей региона запастись питьевой водой и другими необходимыми вещами, а также внимательно следить за объявлениями, которые будут публиковаться местными властями и профильными ведомствами.
Ранее сообщалось, что США выводят корабли из зоны поражения урагана «Флоренс» и готовят жителей к эвакуации.
8 сентября Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за урагана.
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