Американский штат Мэриленд объявил режим ЧП из-за урагана «Флоренс»

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс».

Об этом сообщает Fox News.

Он призвал жителей региона запастись питьевой водой и другими необходимыми вещами, а также внимательно следить за объявлениями, которые будут публиковаться местными властями и профильными ведомствами.

Ранее сообщалось, что США выводят корабли из зоны поражения урагана «Флоренс» и готовят жителей к эвакуации.

8 сентября Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за урагана.