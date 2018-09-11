Reuters: число жертв взрыва газовоза в Нигерии возросло до 35 человек

ТАСС , 11 сентября. Не менее 35 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва газовоза в Нигерии . Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Мы подтверждаем, что 35 человек погибли и более ста получили ранения. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло", — сказал представитель.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что 18 человек погибли и 40 пострадали из-за взрыва на газохранилище.

По информации Рейтер, инцидент произошел близ заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока не известна.