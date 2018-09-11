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Reuters: число жертв взрыва газовоза в Нигерии возросло до 35 человек
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Reuters: число жертв взрыва газовоза в Нигерии возросло до 35 человек 

ТАСС 22 минуты назад
ТАСС, 11 сентября. Не менее 35 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва газовоза в Нигерии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Мы подтверждаем, что 35 человек погибли и более ста получили ранения. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло", — сказал представитель.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что 18 человек погибли и 40 пострадали из-за взрыва на газохранилище.
По информации Рейтер, инцидент произошел близ заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока не известна.
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