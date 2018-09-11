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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на камчатском вулкане туристов
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на камчатском вулкане туристов 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавших во время камнепада на Ключевском вулкане на Камчатке туристов как среднетяжелое, сообщили РИА Новости в краевом министерстве специальных программ и по делам казачества.
Ранее ведомство сообщало, что инцидент на вулкане Ключевской произошел вечером в понедельник во время восхождения группы туристов, состоящей из 15 человек, которые приехали на полуостров из разных регионов России. Часть группы осталась в базовом лагере на высоте 3 тысячи 300 метров, а шестеро туристов продолжили восхождение. На высоте около 4 тысяч метров они попали под камнепад. Два человека, в том числе руководитель группы, пострадали. Во вторник утром они были эвакуированы со склона вулкана вертолетом Ми-8 в сопровождении спасателей и медиков.
"Двое пострадавших мужчин доставлены вертолетом в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы автомобилям скорой помощи в краевую больницу имени Лукашевского. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое", — сказала представитель министерства.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района — находится в 30 километрах от вулкана.
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