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На Камчатке двое туристов попали под камнепад при восхождении на вулкан Ключевской
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На Камчатке двое туристов попали под камнепад при восхождении на вулкан Ключевской 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Камчатке двое туристов пострадали при камнепаде во время восхождения на вулкан Ключевской. На помощь им готовится вылететь вертолет Ми-8 со спасателями и врачами центра медицины катастроф. Об этом сообщил представитель министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края.
Спасателям предстоит эвакуировать пострадавших в состоянии средней тяжести с высоты примерно 4 тысячи метров.
Как уточняется, ЧП на вулкане произошло вечером 10 сентября, когда группа из 15 туристов совершала восхождение на Ключевской вулкан. Маршрут группы был зарегистрирован в Камчатском поисково-спасательном отряде, передает агентство «Интерфакс».
Часть группы осталась в базовом лагере, расположенном на высоте 3 тысячи 300 метров, а шестеро туристов решили пойти выше. Они попали под камнепад на высоте около 4 тысяч метров. Двое пострадали. Туристы не смогли спуститься в базовый лагерь, так как попали в снежный заряд. По спутниковому телефону они связались со спасателями и позвали на помощь.
В темноте проводить спасательную операцию не представлялось возможным, поэтому было решено отправить вертолет за пострадавшими утром во вторник, 11 сентября.
Вертолет приземлится в базовом лагере, а спасатели со специальным снаряжением поднимутся за пострадавшими.
Ключевской — действующий стратовулкан на востоке Камчатки, один из самых высоких активных вулканов в Евразии. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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