На Камчатке двое туристов попали под камнепад при восхождении на вулкан Ключевской 

На Камчатке двое туристов пострадали при камнепаде во время восхождения на вулкан Ключевской. На помощь им готовится вылететь вертолет Ми-8 со спасателями и врачами центра медицины катастроф. Об этом сообщил представитель министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края.
Спасателям предстоит эвакуировать пострадавших в состоянии средней тяжести с высоты примерно 4 тысячи метров.
Как уточняется, ЧП на вулкане произошло вечером 10 сентября, когда группа из 15 туристов совершала восхождение на Ключевской вулкан. Маршрут группы был зарегистрирован в Камчатском поисково-спасательном отряде, передает агентство «Интерфакс».
Часть группы осталась в базовом лагере, расположенном на высоте 3 тысячи 300 метров, а шестеро туристов решили пойти выше. Они попали под камнепад на высоте около 4 тысяч метров. Двое пострадали. Туристы не смогли спуститься в базовый лагерь, так как попали в снежный заряд. По спутниковому телефону они связались со спасателями и позвали на помощь.
В темноте проводить спасательную операцию не представлялось возможным, поэтому было решено отправить вертолет за пострадавшими утром во вторник, 11 сентября.
Вертолет приземлится в базовом лагере, а спасатели со специальным снаряжением поднимутся за пострадавшими.
Ключевской — действующий стратовулкан на востоке Камчатки, один из самых высоких активных вулканов в Евразии. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.