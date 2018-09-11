Медики и спасатели вылетели к вулкану на Камчатке, чтобы забрать пострадавших туристов

ТАСС , 11 сентября. Вертолет с медиками и спасателями вылетел к вулкану Ключевской на Камчатке, чтобы забрать двух пострадавших при камнепаде туристов, сообщила во вторник пресс-служба краевого Минздрава

"Вертолет с медиками Центра медицины катастроф вылетел в район Ключевского вулкана для оказания помощи двум пострадавшим при камнепаде туристам. На борту также находятся спасатели, которые помогут доставить пострадавших к вертолетной площадке", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем туристе, который вечером в понедельник получил тяжелую травму головы во время камнепада.

Ключевской — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Его высота составляет 4,75 км.