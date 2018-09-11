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Медики и спасатели вылетели к вулкану на Камчатке, чтобы забрать пострадавших туристов
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Медики и спасатели вылетели к вулкану на Камчатке, чтобы забрать пострадавших туристов 

ТАСС + ещё 8 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 11 сентября. Вертолет с медиками и спасателями вылетел к вулкану Ключевской на Камчатке, чтобы забрать двух пострадавших при камнепаде туристов, сообщила во вторник пресс-служба краевого Минздрава.
"Вертолет с медиками Центра медицины катастроф вылетел в район Ключевского вулкана для оказания помощи двум пострадавшим при камнепаде туристам. На борту также находятся спасатели, которые помогут доставить пострадавших к вертолетной площадке", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем туристе, который вечером в понедельник получил тяжелую травму головы во время камнепада.
Ключевской — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Его высота составляет 4,75 км.
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