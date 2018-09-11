На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек 

Тропический шторм «Флоренс» вновь усилился до урагана четвертой категории, сообщил сегодня Национальный ураганный центр (NHC) США. По прогнозам ученых, он обрушится на штаты Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на бюллетень NHC.
На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек. «Флоренс» пока самый сильный атмосферный вихрь в этом сезоне, угрожающий территории США, который «останется крайне опасным весь четверг», сообщил NHC.
Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Каролин и всего Восточного побережья страны с просьбой соблюдать все меры предосторожности. «Атлантические штормы крайне опасны. Мы призываем всех, находящихся на их пути, приготовиться и подчиняться предупреждениям властей штатов и муниципалитетов. Федеральное правительство наблюдает за ситуацией и готово оказать помощь. Мы с вами!» — написал Трамп.