На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек

Тропический шторм «Флоренс» вновь усилился до урагана четвертой категории, сообщил сегодня Национальный ураганный центр (NHC) США . По прогнозам ученых, он обрушится на штаты Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на бюллетень NHC.

На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек. «Флоренс» пока самый сильный атмосферный вихрь в этом сезоне, угрожающий территории США, который «останется крайне опасным весь четверг», сообщил NHC.