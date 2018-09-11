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На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек
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На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек 

Ведомости 52 минуты назад
Тропический шторм «Флоренс» вновь усилился до урагана четвертой категории, сообщил сегодня Национальный ураганный центр (NHC) США. По прогнозам ученых, он обрушится на штаты Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на бюллетень NHC.
На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек. «Флоренс» пока самый сильный атмосферный вихрь в этом сезоне, угрожающий территории США, который «останется крайне опасным весь четверг», сообщил NHC.
Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Каролин и всего Восточного побережья страны с просьбой соблюдать все меры предосторожности. «Атлантические штормы крайне опасны. Мы призываем всех, находящихся на их пути, приготовиться и подчиняться предупреждениям властей штатов и муниципалитетов. Федеральное правительство наблюдает за ситуацией и готово оказать помощь. Мы с вами!» — написал Трамп.
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