Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек

В Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии введен режим ЧС.

Число жертв шторма «Флоренс» в США достигло как минимум 32 человек. Об этом, как передает AP, сообщили американские власти.

Наибольшее количество пострадавших наблюдается в штате Северная Каролина. Там от стихийного бедствия погибло 25 человек.

Еще одним штатом, на который шторм обрушился сильнее, чем на другие, является Южная Каролина. Также сообщается об одном погибшем в штате Вирджиния.

В результате наводнения, вызванного ураганом, уровень воды в некоторых штатах поднялся более чем на полметра. Практически 900 тысяч жителей страны остались без электроснабжения.

В пункты временного содержания были эвакуированы 20 тысяч человек.

Режим ЧС введен сразу в четырех американских штатах: в Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии.