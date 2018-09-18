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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек
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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек 

ТК «Звезда» + ещё 137 6 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии введен режим ЧС.
Число жертв шторма «Флоренс» в США достигло как минимум 32 человек. Об этом, как передает AP, сообщили американские власти.
Наибольшее количество пострадавших наблюдается в штате Северная Каролина. Там от стихийного бедствия погибло 25 человек.
Еще одним штатом, на который шторм обрушился сильнее, чем на другие, является Южная Каролина. Также сообщается об одном погибшем в штате Вирджиния.
В результате наводнения, вызванного ураганом, уровень воды в некоторых штатах поднялся более чем на полметра. Практически 900 тысяч жителей страны остались без электроснабжения.
В пункты временного содержания были эвакуированы 20 тысяч человек.
Режим ЧС введен сразу в четырех американских штатах: в Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии.
Свои соболезнования родственникам и близким погибших уже выразил президент США Дональд Трамп.
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