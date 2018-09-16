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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 11
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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 11 

Авторадио + ещё 55 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Число жертв урагана «Флоренс», который бушует на атлантическое побережье США, возросло до 11. Шторм ослаб, сейчас ветер не представляет угрозы, его скорость около 20 м с, но осадки не прекращаются. 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины не могут вернуться в свои дома из-за наводнений — дороги затоплены. Есть случаи мародерства. Полицейские арестовали пятерых человек, которые вломились в магазин. В Южной Каролине в помощь спасателям направили еще 10 тысяч военных. Они работают круглосуточно — вывозят не только людей, но и животных, которых хозяева бросили во время эвакуации. Из-за наводнения на улицах настоящий коллапс: повсюду поваленные деревья, разрушения, бродят дикие животные. В городе Миртл-Бич очевидцы сняли, как дорогу переходит аллигатор.
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