Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти 

В США в штате Северная Каролина число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до пяти. Об этом информирует ABC со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в Уилмингтоне женщина и маленький ребёнок погибли после того, как на их дом упало дерево.
Ещё два человека погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в графстве Пендер.
Также сообщается, что более 900 тысяч человек остались без света из-за «Флоренса».
Ранее в Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс».