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Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти
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Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти 

RT на русском + ещё 45 1 час назад
Фото: RT на русском
В США в штате Северная Каролина число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до пяти. Об этом информирует ABC со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в Уилмингтоне женщина и маленький ребёнок погибли после того, как на их дом упало дерево.
Ещё два человека погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в графстве Пендер.
Также сообщается, что более 900 тысяч человек остались без света из-за «Флоренса».
Ранее в Госдепе выразили соболезнования пострадавшим от урагана «Флоренс».
RT на русском: последние новости
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