Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до пяти

США в штате Северная Каролина число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до пяти. Об этом информирует ABC со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в Уилмингтоне женщина и маленький ребёнок погибли после того, как на их дом упало дерево.

Ещё два человека погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в графстве Пендер.

Также сообщается, что более 900 тысяч человек остались без света из-за «Флоренса».