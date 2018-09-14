Более полутора тысяч авиарейсов отменили в США из-за урагана «Флоренс»

Аэропорты на юго-востоке Соединенных Штатов отменили прием и отправку самолетов из-за приближающейся стихии.

Почти полторы тысячи авиарейсов отменены в США из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Аэропорты закрыты, как минимум, на сутки.

В прибрежных районах идет массовая эвакуация жителей. Предупреждение о необходимости покинуть свои дома получили почти два миллиона человек — около трети всего населения штатов Южная Каролина и Виргиния.

Уровень воды в реках уже превысил критическую отметку. Улицы затоплены, а построенные наспех укрепления одно за другим смывает огромными волнами. Десятки тысяч домов и предприятий обесточены.